Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Fahrstreifen gewechselt, Unfall verursacht und geflüchtet - Zeugen gesucht

Mannheim-Innenstadt (ots)

Nachdem ein bisher unbekannter Opel-Fahrer am Dienstagabend gegen 19 Uhr einen Unfall in der Bismarckstraße verursacht hatte, entfernte er sich im Anschluss von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Unbekannte fuhr auf der zweigeteilten Linksabbiegerspur des Parkrings und überholte zunächst einen 53-jährigen Mann in einem Hyundai und einen 32-jährigen Peugeot-Fahrer, welche den rechten der beiden Fahrstreifen nutzten. Danach wechselte der Flüchtige unmittelbar vor dem Hyundai zurück auf die rechte Spur, sodass dieser eine Vollbremsung einleiten musste. Obwohl der nachfolgende Peugeot-Fahrer die Situation erkannte, konnte er einen Unfall nicht mehr verhindern und fuhr auf den Hyundai auf. Die Beteiligten blieben glücklicherweise unverletzt. Der Verkehrsdienst Mannheim ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht gegen den flüchtigen Opel-Fahrer. Zeugenhinweise werden unter 0621/174-4222 telefonisch entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell