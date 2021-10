Polizei Mettmann

POL-ME: Gegenstand von Brücke geworfen? - Die Polizei ermittelt - Wülfrath - 2110026

Mettmann (ots)

Am Dienstagnachmittag (05. Oktober 2021) soll ein unbekanntes Kind von einer Brücke einen Gegenstand auf die Fahrbahn der Mettmanner Straße geworfen und dabei einen vorbeifahrenden Wohnwagen beschädigt haben. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 16:00 Uhr befuhr eine 32-jährige Wülfratherin mit ihrem Wohnwagen die Mettmanner Straße in Richtung Wilhelmstraße. In Höhe der Bergstraße sah sie ein Kind auf der dortigen Fußgängerbrücke. Nach eigenen Angaben soll es einen Gegenstand in der Hand gehalten und eine Wurfbewegung ausgeübt haben. Unmittelbar danach will die Fahrerin einen lauten Knall vernommen haben, welcher auf einen Einschlag auf das Dach des Wohnwagens schließen ließ.

Die Wülfratherin informierte die Polizei, welche das Kind im Umfeld nicht mehr antreffen konnte. Ein Schaden auf dem Dach des Wohnwagens konnte im Rahmen einer ersten Begutachtung zunächst nicht festgestellt werden.

Das Kind konnte von der Fahrzeugführerin lediglich als circa 12 Jahre alt und mit einer dunkelblauen Kapuzenjacke bekleidet beschrieben werden. Die Haarfarbe soll eventuell blond gewesen sein.

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Tatgeschehen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Wülfrath, Telefon 02058 / 9200 6180, in Verbindung zu setzen.

