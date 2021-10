Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Polizei sucht Unfallverursacher

Osnabrück (ots)

Am Montag kam es um 14:00 Uhr am Mühleneschweg zu einem Verkehrsunfall. Auf Höhe der dortigen Autowerkstatt kollidierte nach Zeugenangaben der männliche Unfallverursacher mit seinem schwarzen, passat- ähnlichen Pkw mit einem Fahrzeug, welches am rechten Fahrbahnrand geparkt war. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das geparkte Auto auf ein weiteren davor geparkten PKW geschoben. Nach dem Geschehen stieg der Mann aus seinem schwarzen Fahrzeug, welches vermutlich vorne rechts beschädigt ist aus und erkundigte sich nach dem verursachten Schaden. Anstelle sich um die Schadensregulierung zu kümmern, flüchtete er zügig vom Unfallort in Richtung Hansastraße. Die Polizei sucht nun den männlichen ca. 40-50 Jahre alten Unfallfahrer, welcher mit einer blauen Steppjacke bekleidet war. Der Unfallwagen wird vermutlich vorne rechts beschädigt sein. Weitere Hinweise zum Unfallgeschehen, nimmt die Polizei Osnabrück unter 0541-3272215 entgegen.

