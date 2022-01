Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220130 - 0102 Frankfurt-Innenstadt: Zivilfahnder sind zweimal erfolgreich

Frankfurt (ots)

(hol) Am Wochenende waren Zivilfahnder der Frankfurter Polizei in der Innenstadt gleich zweimal erfolgreich. m Freitag ging ihnen ein Taschendieb auf der Zeil ins Netz und am Samstag erwischten sie zwei Autoknacker auf frischer Tat.

Am Freitagnachmittag (28.01.22) gegen 16:00 Uhr teilte ein aufmerksamer Zeuge der Polizei mit, dass er gerade einen Mann auf der Zeil beobachten würde, der sich in verdächtiger Art immer wieder Frauen nähere. Das Ganze erwecke den Anschein, als suche er nach Möglichkeiten, die Damen zu bestehlen. Unverzüglich suchten Zivilfahnder die Einkaufsstraße auf. Aufgrund der guten Personenbeschreibung entdeckten sie den Verdächtigen schnell und hielten ihn unter Beobachtung. Schon kurz darauf wurden die Beamten Zeugen, wie der Verdächtige sich von hinten an eine Dame heran schlich und ihr unbemerkt das Smartphone aus der Jackentasche zog. Die Freude über die Beute währte jedoch nur kurz, denn nur Sekunden später klickten die Handschellen bei dem 24-jährigen Taschendieb. Die Beamten lieferten ihn in die Haftzellen des Polizeipräsidiums ein.

Am Samstag sollte die gleiche Einheit von Zivilfahndern erneut erfolgreich sein. Weil sie gegen 13:30 Uhr zwei Männer wahrnahmen, die in Manier von Taschendieben über den Bauernmarkt schlichen, behielten sie die beiden im Blick. Die Geduld sollte einige Zeit später belohnt werden. In der Gartenstraße schlug einer der beiden die hintere Dreiecksscheibe eines geparkten Autos ein, griff hinein und entwendete ein Paar Kinderschuhe. Anschließend erfolgte die Festnahme. Während sich ein Teil des Gaunerduos widerstandslos festnehmen ließ, zog der zweite Tierabwehrspray aus der Jackentasche und griff die Beamten damit an. Diese wehrten den Angriff ab, brachten den Aggressor zu Boden und nahmen auch ihn fest. Drei Polizisten wurden bei der Attacke leicht verletzt. Sie erlitten leichte Reizungen der Schleimhäute sowie Prellungen an Knien und Händen.

Im Anschluss an die strafprozessualen Maßnahmen wurden die beiden Tatverdächtigen (24 und 26 Jahre alt) in Ermangelung von Haftgründen wieder auf freien Fuß gesetzt.

