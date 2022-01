Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220128 - 0099 Bundesautobahn 3: Verkehrsunfall - Zeugensuche

Frankfurt (ots)

(fue) Der bislang unbekannt gebliebene Fahrer eines Sattelzuges befuhr am Donnerstag, den 27. Januar 2022, gegen 14.30 Uhr, die rechte Spur der Hauptfahrbahn der BAB 3 in Richtung Köln. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr ein Krankentransporter der Marke Ford Transit des Bayerischen Roten Kreuzes die mittlere Fahrspur der BAB 3, ebenfalls in Richtung Köln. Um an der Anschlussstelle Süd abzufahren, zog die 19-jährige Fahrerin des Transit knapp vor den Sattelzug, der daraufhin seine Hupe betätigte. Die Abfahrt Süd besteht an dieser Stelle aus zwei Fahrspuren. Die Fahrerin des Transit wechselte nun auf die rechts befindliche Abbiegespur. Der Fahrer des Lkw zog auf die zweite Abbiegespur und touchierte mit seinem Auflieger den Außenspiegel des Transit. Danach zog er wieder auf die Hauptfahrbahn der BAB 3 in Richtung Köln. Bei dem Fahrmanöver wurden keine Personen verletzt. Der Außenspiegel des Transit (ca. 500 EUR) ging jedoch zu Bruch.

Die Frankfurter Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallgeschehen bzw. zu dem Fahrer oder dessen Sattelzug (Zugmaschine blau, Auflieger weiß/grau lackiert) geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 069-75546400 zu melden.

