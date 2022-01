Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220127 - 0096 Frankfurt-Fechenheim: Festnahme nach Kraftstoffdiebstahl

Frankfurt (ots)

(fue) Am Mittwoch, den 26. Januar 2022, gegen 22.10 Uhr, fuhr eine Zivilstreife durch das Fechenheimer Gewerbegebiet. In der Sontraer Straße fiel den Beamten ein Mercedes Sprinter mit rumänischen Kennzeichen auf, der auffällig langsam durch die Straße fuhr. Nachdem der Sprinter gestoppt hatte, hielten auch die Beamten ihr Fahrzeug in einiger Entfernung an und begaben sich zu Fuß in Richtung des Sprinters. In dem Lieferwagen konnte ein Fahrer ausfindig gemacht werden. In diesem Augenblick liefen zwei weitere Personen auf den Sprinter zu und stiegen ein. Danach entfernte sich der Wagen. Da den Polizisten deutlich der Geruch von Dieselkraftstoff in die Nase stieg, sahen sie sich um und konnten in der Nähe einen aufgebrochenen Lkw-Tank feststellen. Unterhalb des Tankes befand sich noch eine frische Pfütze Diesel. Die Beamten fuhren nun dem Sprinter nach und konnten ihn, nachdem sie Verstärkung angefordert hatten, in der Wächtersbacher Straße anhalten. In dem Wagen befanden sich drei Männer im Alter von 16, 28 und 51 Jahren. Auf der Ladefläche wurden zwei 50 Liter-Benzinkanister aufgefunden, welche mit jeweils etwa 5 Litern Diesel befüllt waren. Ein Plastikschlauch und Aufbruchwerkzeug konnten ebenfalls sichergestellt werden. Der Sprinter wurde ohne Versicherungsschutz geführt.

Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurden die Festgenommenen wieder entlassen. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell