Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neuostheim: Zwei Handtaschen aus geparktem Auto gestohlen - Zeugen gesucht

Mannheim-Neuostheim (ots)

Am Sonntag entwendeten unbekannte Täter im Stadtteil Neuostheim aus einem geparkten Auto zwei Handtaschen nebst Inhalt. Zwischen 10.30 Uhr und 17.30 Uhr drangen die Täter auf bislang unbekannte Art und Weise in den VW ein, der auf einem Parkplatz am Maimarktgelände in der Xaver-Fuhr-Straße abgestellt war. Aus dem Kofferraum ließen die Täter zwei Handtaschen mitsamt Inhalt mitgehen. Der Schaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310 zu melden.

