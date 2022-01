Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220127 - 0093 Frankfurt-Bockenheim: Einbruch in Gaststätte

Frankfurt (ots)

(fue) Ein bislang noch unbekannter Täter drang am Mittwoch, den 26. Januar 2022, gegen 06.10 Uhr, in ein Lokal in der Leipziger Straße ein. Auf der Gebäuderückseite öffnete er gewaltsam ein Fenster und stieg in die Räumlichkeiten ein. Wie anhand der Überwachungsanlage nachvollzogen werden konnte, entwendete er zunächst rund 30 EUR Bargeld aus einer Ledergeldbörse, ging in den Keller, nahm dort eine Bohrmaschine an sich, legte diese im Gastraum auf einen Tisch und verspeiste ein Stück Käse. Mit dem Bargeld, zwei Flaschen Whiskey und einigen Schlüsseln, verließ er schließlich das Objekt wieder. Die Bohrmaschine ließ er zurück.

Der Täter kann als 40-45 Jahre alt und schlank beschrieben werden. Mitteleuropäisches Erscheinungsbild, weiße Strickmütze, schwarze Kapuzenjacke, helle Jeanshose sowie weiße Turnschuhe mit schwarzem Farbakzent im Bereich der Ferse.

