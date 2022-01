Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220126 - 0090 Frankfurt-Innenstadt: Trickdiebstahl

Frankfurt (ots)

(fue) Ein 54-Jähriger aus dem Landreis Miltenberg befand sich am Dienstag, den 25. Januar 2022, gegen 13.30 Uhr, an einem Geldausgabeautomaten in der Kaiserstraße. Er hatte den Auszahlungsvorgang fast abgeschlossen, das Geld, 400 EUR, befand sich schon im Ausgabeschacht, als er von einem Unbekannten abgelenkt wurde. Dieser sprach ihn an mit den Worten, "Da liegt Bargeld auf dem Boden".

Als er auf den Boden blickte, entnahm ein zweiter Täter das Bargeld aus dem Ausgabeschacht. Danach entfernten sich die beiden Unbekannten mit ihrer Beute in Richtung der Taunusstraße.

Die Täter werden beschrieben als 35-40 Jahre alt, etwa 170 cm groß und von südeuropäischem Erscheinungsbild. Sie hatten dunkle Haare, waren dunkel gekleidet und trugen blaue OP-Masken.

