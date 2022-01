Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220125 - 0089 Frankfurt-Nied: Konflikt mit Fahrscheinkontrolleuren - Zeugensuche

Frankfurt (ots)

(hol) Am 01.Oktober des vergangenen Jahres kontrollierten drei Mitarbeiter des Prüfdienstes die Fahrscheine der Passagiere eines Linienbusses. Daraus entwickelte sich ein Konflikt mit einem weiblichen Fahrgast, der strafrechtliche Ermittlungen nach sich zieht. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Gegen 16:30 Uhr lief die Fahrscheinkontrolle im Bus der Linie 54. Ein weiblicher Fahrgast versuchte sich seinerzeit der Kontrolle durch Verlassen des Busses an der Haltestelle "Dürkheimer Straße" zu entziehen. Die Kontrolleure folgten der Dame und wollten sie festhalten. Daraus entwickelte sich ein "Gerangel" und das Geschehen verlagerte sich von der Haltestelle weiter in den Bereich "Dürkheimer Straße" / "Alzeyer Straße" / "Landauer Straße". Beide Parteien erstatteten in der Folge Strafanzeige wegen unterschiedlicher Delikte gegen die jeweils andere Partei. Im Rahmen der in den Ermittlungsverfahren geführten Vernehmungen wurde bekannt, dass eine bislang unbekannte Frau das Geschehen zumindest teilweise beobachtet und mit ihrem Handy gefilmt hat. Sie wirkte damals auch verbal auf die Parteien ein, bevor sie die Situation wieder verließ.

Diese Frau kommt als wichtige Zeugin in Betracht. Die von ihr getätigten Aufnahmen könnten ein wichtiges Beweismittel darstellen. Sowohl diese Frau, als auch andere Personen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt oder der bis dato unbekannten Zeugin machen können, werden gebeten, sich unter 069/755-53110 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

