POL-F: 220125 - 0088 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Werkzeugdiebstahl

Frankfurt (ots)

(fue) Ein 38-jähriger Wohnsitzloser fiel am Dienstag, den 25. Januar 2022, gegen 02.45 Uhr, einer Funkstreife in der Gutleutstraße auf. Der Mann war dort mit einem Fahrrad unterwegs, auf dem sich eine vollgepackte Sporttasche befand. Bei der sich anschließenden Kontrolle konnten darin verschiedene Werkzeuge wie Akkuschrauber, Stichsäge und Schlagbohrer aufgefunden und sichergestellt werden. Da kein Tatort festzustellen war, wurde der 38-Jährige wieder entlassen.

Der Umstand ließ die Beamten jedoch nicht ruhen. Schließlich fand sich in der Mainluststraße ein Altbau, welcher zurzeit kernsaniert wird.

Noch während der Abklärung der Örtlichkeit tauchte der 38-Jährige an der Baustelle in der Mainluststraße auf. In seiner Begleitung befand sich ein weiterer Mann, ein 41-jähriger Obdachloser. Dieser stemmte sich gegen das dort befindliche Eisentor zum Treppenhaus. Dies tat er so lange, bis sich für den 38-Jährigen ein Spalt öffnete, durch den hindurch er das Haus betreten konnte. Beide trugen nun mehrere Werkzeugkoffer aus dem Haus. Danach erfolgte die Festnahme der beiden Männer.

