Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220125 - 0087 Frankfurt-Ostend: Fahrzeugbrände

Frankfurt (ots)

(fue) Zeugen vernahmen am Dienstag, den 25. Januar 2022, gegen 00.10 Uhr, in der Ostparkstraße einen lauten Knall. Sodann konnten sie im Bereich der Hausnummer 16 zwei brennende Pkw feststellen. Zeitgleich rannte eine dunkel gekleidete Person in Richtung des Danziger Platzes davon. Zwei Pkw gerieten in Vollbrand, es handelte sich dabei um einen Volvo und einen Jaguar. Ein VW und ein Smart wurden durch die Hitzeeinwirkung beschädigt. An den erstgenannten beiden Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der verständigten Feuerwehr gelang es, die Flammen zu ersticken.

