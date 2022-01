Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220125 - 0084 Frankfurt-Innenstadt: Versammlung in Form eines sog. "Stadtspaziergangs" - Polizei zieht Bilanz

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern (24. Januar 2022) fand in der Innenstadt Frankfurts eine coronamaßnahmenkritische Versammlungslage statt. Die angemeldete Versammlung fand in Form eines sogenannten "Stadtspaziergangs" zum Thema "Impfmarathon" statt. Er startete gegen 18:30 Uhr am Römerberg, führte durch Teile der Innenstadt und wieder zurück zu seinem Ausgangspunkt.

Die Frankfurter Polizei war frühzeitig mit zahlreichen Einsatzkräften im Stadtgebiet präsent. An dem Aufzug nahmen in der Spitze, polizeilichen Schätzungen nach, etwa 450 Menschen teil. Der ganz überwiegende Teil der Versammlungsteilnehmenden hielt sich an die Auflagenverfügung. Bei einem Versammlungsteilnehmer jedoch griff die Polizei konsequent durch und schloss ihn nach mehrfacher Androhung von der Versammlung aus, da er sich vehement weigerte, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Gegen ihn wurde zudem ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Während des Aufzugs stellten die Einsatzkräfte auch vereinzelten Gegenprotest fest, der aber friedlich verlief. Gegen Ende des Aufzugs fiel ein Versammlungsteilnehmer auf, weil er einen portablen Lichtprojektor mitführte und damit Bilder auf aktiv am Straßenverkehr teilnehmende Fahrzeuge warf. Die Polizei stellte seine Personalien fest und steht mit der Versammlungsbehörde im Austausch, um festzustellen, ob es sich bei dem Beamer um ein verbotenes Versammlungsmittel handelt. Der Aufzug erreichte gegen 20:15 Uhr seinen Ausgangspunkt, wo die Versammlungsleitung ihre Versammlung kurz darauf für beendet erklärte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell