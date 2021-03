Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Geschädigter nach Unfallflucht gesucht

Georgsmarienhütte (ots)

Am Donnerstagmittag erleichterte ein Unfallflüchtiger sein Gewissen bei der Polizei. Gegen 11.00 Uhr war der 69-Jährige von dem Parkplatz der Autowerkstatt A.T.U. nach rechts auf die Klöcknerstraße gefahren. Dabei beschädigte er einen weißen Wagen, der auf dem rechten Seitenstreifen parkte. Als der Mann gegen 11.45 Uhr an den Unfallort zurückkehrte, um sich um die Schadensregulierung zu kümmern, befand sich der Wagen nicht mehr an Ort und Stelle. Die Polizei sucht nun nach dem unbekannten Geschädigten und nimmt unter der Telefonnummer 05401/879500 Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell