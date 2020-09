Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: Wohnungseinbruch; Zeugen gesucht

Sinsheim (ots)

Bei einem Einbruch in eine Wohnung in der Rosengasse zwischen Freitag, 20.30 Uhr und Montag, 16.30 Uhr, wurde Bargeld in noch unbekannter Höhe entwendet. Zeugen, die Wahrnehmungen hinsichtlich verdächtiger Personen und Fahrzeuge gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 in Verbindung zu setzen.

