Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Almenhof: Wohnungseinbruch - Unbekannte entwenden hochwertigen Schmuck - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Almenhof (ots)

Am Sonntagmorgen zwischen 4.00 und 8.00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter durch eine unverschlossene Kellertüre unberechtigt Zutritt zu einem Reihenhaus in der Almenstraße. Über das Nachbargrundstück waren sie auf das Anwesen gelangt. Aus dem Wohnzimmer im Erdgeschoss entwendeten sie Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die Hinweise zum Tathergang oder den unbekannten Dieben geben können, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Telefonnummer 0621/174-4444, in Verbindung zu setzen.

