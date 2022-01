Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220124 - 0083 Frankfurt-Hausen: Sachbeschädigung

Frankfurt (ots)

(fue) Ein Zeuge meldete der Polizei telefonisch am Sonntag, den 23. Januar 2022, gegen 22.00 Uhr, dass er soeben eine Gruppe von 10-15 Personen dabei beobachte, wie diese eine U-Bahn der Linie 6 in der Endhaltestelle Hausen mit Farbe besprühten.

Als eine weitere U-Bahn in die Endhaltestelle einfuhr, flüchteten die Unbekannten zu Fuß in Richtung der Straße Im Vogelgesang. Alle Flüchtenden seien mit Tüchern maskiert gewesen, bei mindestens einer der Personen soll es sich um eine Frau gehandelt haben. An der U-Bahn dürfte ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 EUR entstanden sein.

Sachdienliche Hinweise erbittet das 11. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069/755-11100.

