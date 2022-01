Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Wiehre - Auseinandersetzung zwischen Fußgänger und Fahrradfahrer

Freiburg (ots)

Freiburg-Wiehre - Am Samstag, dem 08.01.2022, kam es gegen 16:10 Uhr auf der Kronenbrücke zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 48-jährigen Fahrradfahrer und einem 52-jährigen Fußgänger. Der Fußgänger soll hierbei den Fahrradfahrer bei dessen Vorbeifahrt unvermittelt mit einem Tritt gegen den Körper aus dem Gleichgewicht gebracht haben, so dass dieser stürzte. Der gestürzte Fahrradfahrer entgegnete dem mit einem Faustschlag in Richtung des Fußgängers. Durch weitere Passanten wurden die beiden Personen getrennt, bis die Polizei vor Ort eintraf.

Beide erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung.

js

