Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Graffiti

Altenburg (ots)

In der Nacht vom 18.11.2021 zum 19.11.2021 beschädigten bislang unbekannte Täter in der Kauerndorfer Allee in Altenburg bei einem Einkaufsmarkt mehrere Infotafeln durch aufsprühen von Farbe. Der Sachschaden wird auf einen mittleren 3 - stelligen Betrag geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Graffiti aufgenommen. Sofern Zeugen den Vorfall beobachtet haben wird darum gebeten sich mit der Polizeiinspektion Altenburger Land (Tel. 03447 471 0) in Verbindung zu setzen.

