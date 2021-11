Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Alkoholisiert unterwegs

Altenburg (ots)

Am 19.11.2021 konnten Beamte der Polizeiinspektion Altenburger Land gegen 19:00 Uhr eine Fahrerin auf einem E-Scooter auf der Wettiner Straße in Altenburg wahrnehmen. Im Rahmen einer durchgeführten Kontrolle stellte sich heraus, dass diese alkoholisiert am Straßenverkehr teilnahm. Der Test zeigte bei ihr 1,0 Promille, womit die Fahrt vorbei war und die 34 - jährige nun mit einem Bußgeld von 500 Euro rechnen muss.

