Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220124 - 0082 Frankfurt-Westend/Rödelheim: Verkehrskontrollen

Frankfurt (ots)

(fue) Am Sonntag, den 23. Januar 2022, in der Zeit zwischen 12.10 Uhr und 16.30 Uhr, führte die Frankfurter Polizei an zwei innerstädtischen Stellen (BAB 66, Autobahnende, Miquelallee vor Hansaallee, stadteinwärts und in der Ludwig-Landmann-Straße, Höhe Nummer 219) Verkehrsstandkontrollen mit der Schwerpunktsetzung auf Geschwindigkeit durch.

Im Vorfeld der Kontrollstellen wurden hierzu Messungen mit einem Laserhandmessgerät durchgeführt. Bei Feststellung von Verstößen erfolgte umgehend die entsprechende Übermittlung an die stationäre Kontrollstelle.

In dem angegebenen Zeitraum konnten insgesamt 61 Überschreitungen der jeweils zulässigen Höchstgeschwindigkeit festgestellt werden. Daraus resultierten 37 Bußgeldtatbestände, wovon 11 voraussichtlich mit Fahrverboten einhergehen werden. 31 Verkehrsteilnehmer müssen mit der Eintragung mindestens eines Punktes im Verkehrszentralregister rechnen. Bei erlaubten 60 km/h betrug der Spitzenwert auf der Miquelallee 117 km/h und in der Ludwig-Landmann-Straße 82 km/h bei erlaubten 50 km/h.

Gegen 12.45 Uhr hatte sich ein Renault Master der Kontrollstelle in der Miquelallee genähert. Das Fahrzeug wies einen offensichtlich frischen Unfallschaden, möglicherweise resultierend aus einem Alleinunfall, auf. Trotz einer umfangreichen Fahndung konnte eine entsprechende Unfallstelle nicht ausfindig gemacht werden. Eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht wurde gefertigt. Zu weiteren Vorkommnissen kam es nicht.

