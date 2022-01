Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220125 - 0086 Frankfurt-Gallus: Festnahme nach Fahrraddiebstahl

Frankfurt (ots)

(fue) Ein Zeuge bemerkte am Montag, den 24. Januar 2022, gegen 19.00 Uhr, den Diebstahl eines hochwertigen Mountainbikes aus dem Kellerraum eines Hauses in der Mainzer Landstraße. Das rund 4.000 EUR teure Rad war an der Wand aufgehängt und gegen Diebstahl gesichert. Der Zeuge hatte daraufhin umgehend das 4. Polizeirevier verständigt.

Bereits gegen 20.00 Uhr gelang es den Beamten, einen tatverdächtigen 41-jährigen Wohnsitzlosen festzunehmen. Der Mann führte das entwendete Mountainbike mit sich. Außerdem hatte er noch einen Seitenschneider und das durchtrennte Fahrradschloss, mit dem das Rad gesichert worden war, dabei. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

