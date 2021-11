Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Starke Rauchentwicklung im Frei- und Hallenbad

Bruchsal (ots)

Am Mittwochmorgen kam es im Bruchsaler Frei- und Hallenbad zu einer starken Rauchentwicklung, weshalb die Feuerwehr Bruchsal mit insgesamt 55 Einsatzkräften ausrückte. Unter Einsatz von Atemschutzträgern suchten sie nach der Ursache der Rauchentwicklung, welche schließlich in einem Kriechgang im Kellergeschoss lokalisiert werden konnte. Dort war ein plastikummantelter Kompressor oder ein anderes elektrisches Bauteil vermutlich infolge eines technischen Defekts in Brand geraten. Im Anschluss wurde das Kellergeschoss mittels Drucklüfter vom Rauch befreit. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens an dem Elektrogerät sowie des Kriechgangs ist derzeit noch nicht bekannt.

