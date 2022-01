Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220126 - 0091 Frankfurt-Rödelheim: Sexuelle Nötigung

Frankfurt (ots)

(fue) Über die Onlinewache der Frankfurter Polizei erstattete eine 32-jährige Frau Anzeige wegen sexueller Nötigung. Der Vorfall ereignete sich bereits am Donnerstag, den 20. Januar 2022, gegen 19.45 Uhr, am Baruch-Baschwitz-Platz. Die Frau hatte dort am Gleis 1 des Rödelheimer Bahnhofes auf die S-Bahn gewartet. Ein bislang unbekannter Täter trat an die Frau heran und sprach sie in eindeutig sexueller Absicht an. Nachdem er sie auch noch unsittlich berührt hatte, entfernte er sich wieder.

Der Täter wird beschrieben als 28-35 Jahre alt und etwa 180 cm groß. Orientalisches Erscheinungsbild, normale Figur. Gepflegter Vollbart, leicht schief stehende Augen und "knubbelige" Nase. Bekleidet mit einer Jogginghose, an den Knöcheln mit einem Gummibund abschließend. Schwarze Jacke mit Kapuze, die er über den Kopf gezogen hatte. Roch stark nach Alkohol.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Frankfurter Polizei unter der Telefonnummer 069/755-51399.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell