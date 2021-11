Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Ohne Führerschein gefahren

Isselburg (ots)

Die Flucht hatte ihren Grund: Ohne einen Führerschein zu besitzen, war ein 17-Jähriger am Donnerstag in Isselburg mit einem Auto unterwegs. Polizeibeamten war das Fahrzeug gegen 19.15 Uhr auf der Werther Straße aufgefallen, als es auf den Grünstreifen neben der Fahrbahn geraten war. Als die Beamten es daraufhin kontrollieren wollte, gab der Fahrer Gas. Die Polizisten fanden den abgestellten Wagen kurz darauf in einer Seitenstraße. In der Nähe trafen sie auf den jungen Isselburger. Der 17-Jährige führte zudem eine geringe Menge Marihuana und Amphetamin mit sich; ein Drogentest schlug positiv an. Die Beamten leiteten Strafverfahren ein; ein Arzt entnahm dem Jugendlichen in der Polizeiwache eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können.

