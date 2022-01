Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220128 - 0100 Frankfurt-Gallus: Kontrollen auf der Drogenszene

Frankfurt (ots)

(fue) Am Donnerstag, den 27. Januar 2022, in der Zeit zwischen 17.00 Uhr und 23.50 Uhr, führte die Polizei Kontrollen mit Zivilkräften im Bereich der Hauptbahnhof-Nordseite im Betäubungsmittelstraßenhandel vor. Die Kontrollen erstreckten sich über den Bereich der Düsseldorfer Straße, der Niddastraße, der Post- und der Ottostraße. Mehrfach konnten Anbahnungen von Rauschgiftgeschäften beobachtet werden, was zur Durchsuchung von 15 Personen führte. In einem Fall wurde versucht, Rauschgift direkt aus dem Pkw zu verkaufen. Die beiden Fahrzeuginsassen konnten festgenommen werden. Der Fahrer des Wagens war zudem ohne Fahrerlaubnis. Insgesamt konnten 270 EUR Bargeld, 42,3 Gramm Marihuana und 0,73 Gramm Kokain aufgefunden und sichergestellt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell