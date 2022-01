Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Gefährliche Überholmanöver durch Motorrad auf der A 602 in Richtung Trier

Trier (ots)

Am Mittwoch, den 26.01.2022 gegen 08:50 Uhr, befährt ein Motorrad der Marke Kawasaki die A 602 in Fahrtrichtung Trier. Dabei ist es laut Zeugenangaben zwischen der Abfahrt Trier-Ehrang und dem Verteilerkreisel mehrfach zu gefährlichen Überholmanövern durch das Motorrad gekommen. Das Motorrad ist hierbei mehrfach zwischen zwei Kraftfahrzeugen auf der gestrichelten Mittellinie gefahren. Infolge dessen ist es mehrmals zu Beinaheunfällen gekommen. Zeugen oder Geschädigte dieses Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Schweich, unter der 06502-91650 oder per E-Mail: pastschweich@polizei.rlp.de zu melden.

