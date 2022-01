Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Schlangenlinienfahrender Pkw auf der A1 im Baustellenbereich

Trier (ots)

Am Freitag, den 28.01.2022 um 19:30 Uhr, befuhr die Fahrerin eines blauen Audi A6 den Baustellenbereich der A 1, in Höhe der AS Föhren, in Fahrtrichtung Koblenz. Laut Zeugenaussagen sei der Audi in einer unsicheren und Schlangenlinien fahrenden Fahrweise geführt worden. Aufgrund dessen seien auch andere Verkehrsteilnehmer gefährdet worden. Entsprechende Zeugen oder Geschädigte des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Schweich unter der 06502-91650 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell