FW-PL: Ortsteil Brüninghausen - LKW rutscht von Waldweg ab

Plettenberg (ots)

Am heutigen Montagmorgen gegen 09:02 Uhr wurde die Feuerwehr Plettenberg mit dem Alarmstichwort "TH1-Eingeklemmte Person" in das Waldgebiet Brüninghausen alarmiert. Hier war ein voll beladener Kurzholztransporter mitsamt Anhänger von einem Waldweg abgekommen und auf der Seite zum Liegen gekommen. Die Feuerwehr sicherte das umgekippte Fahrzeug mittels Seilwinde des Rüstwagens gegen weiteres Abrutschen. Daraufhin wurde der in dem Fahrerhaus eingeschlossene - augenscheinlich leicht verletzte - Fahrer aus seiner Zwangslage befreit und im Anschluss an den Rettungsdienst übergeben. Zur weiteren Bergung des havarierten Fahrzeugs durch ein Spezialunternehmen wurde die Einsatzstelle an den Eigentümer des LKW übergeben. Neben dem hauptamtlichen Führungsdienst und der Feuer- und Rettungswache waren die Löschgruppen Ohle und Eiringhausen, sowie die Polizei MK im Einsatz. Der Rettungswagen und der Notarzt kamen aus der Nachbargemeinde Werdohl, da der Plettenberger Rettungsdienst bereits mit allen Fahrzeugen in parallelen Einsätzen gebunden war.

Zur Unfallursache und Schadenhöhe kann die Feuerwehr keine Auskunft erteilen.

