Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: Ortsteil Holthausen - Entstehungsbrand an Dach, Feuerwehr kann Schlimmeres verhindern

Bild-Infos

Download

Plettenberg (ots)

Zu einem Entstehungsbrand an dem Flachdach eines Hausanbaus wurden am Samstagabend gegen 21:13 die Kräfte der Feuer- und Rettungswache in die Maibaumstraße im Ortsteil Holthausen alarmiert. Ein Trupp unter Atemschutz ging vor, um die Dachhaut mit Axt und Motorsäge zu öffnen und den Brand anschließend mittels C-Hohlstrahlrohr abzulöschen. Im Anschluss wurden angrenzende Bauteile mittels Wärmebildkamera auf weitere Glutnester kontrolliert. Relativ glimpflich lief dieser Einsatz ab, da zufällig eine freiwillige Feuerwehrfrau aus Sundern in der Nachbarschaft zu Besuch war, die den Brand zufällig bemerkte und sofort den Notruf absetzte. "Ohne dieses frühzeitige Erkennen hätte es durchaus zu einem ausgedehnten Dachstuhlbrand kommen können", so der diensthabende Wachabteilungsleiter, der als Einsatzleiter vor Ort war. Im Anschluss an die Lösch- und Kontrollarbeiten wurde die Einsatzstelle an den Hauseigentümer übergeben.

Original-Content von: Feuerwehr Plettenberg, übermittelt durch news aktuell