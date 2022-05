Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf: Unfallflucht in der Martinstraße/B 315 - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Montagmorgen, 16.05.2022, ist ein am Fahrbahnrand der Martinstraße/B 315 in Bonndorf geparktes Auto von einem unbekannten Fahrzeug touchiert worden. Der mutmaßliche Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zwischen 09:00 Uhr und 11:45 Uhr stand der graue VW Passat Kombi vor einem Brillengeschäft. Am Passat wurde der Außenspiegel und der vordere Kotflügel beschädigt. Teile des zersplitterten Spiegels waren schon beiseite geräumt. Der Sachschaden liegt bei rund 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bonndorf, Tel. 07703 9325-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell