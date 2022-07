Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Dieseldiebstahl

Zwischen Freitag, 22. Juli 2022, 21.00 Uhr, und Samstag, 24. Juli 2022, 08.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter auf einem Firmengelände im Neuendamm mehrere hundert Liter Diesel aus zwei Kleintransportern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Brand eines PKW

Am Dienstag, 26. Juli 2022, gegen 11.15 Uhr, geriet aus bislang ungeklärter Ursache auf der Bundesstraße B72 der PKW eines 23-jährigen Cloppenburgers in Vollbrand. Das Feuer wurde durch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Cloppenburg gelöscht. Für die Dauer der Lösch- und Reinigungsarbeiten wurde die B72 zwischen den Abfahrten Industriezubringer und Bethen bis ca. 13.15 Uhr gesperrt.

Cloppenburg - Küchenbrand

AM Dienstag, 26. Juli 2022, kam es im ersten Obergeschoss eines Mehrparteienhauses in der Gladiolenstraße zu einem Küchenbrand: Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am Herd zu einem Kabelbrand, in Folge dessen Teile der Küchenzeile in Brand gerieten. Das Feuer konnte durch die Bewohner mit eigenen Mitteln gelöscht werden, sodass kein Gebäudeschaden entstand. Die Freiwillige Feuerwehr Cloppenburg erschien vorsorglich mit sieben Einsatzkräften zu einer Nachschau vor Ort. Ihr Einschreiten war nicht mehr erforderlich.

Cloppenburg - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 26. Juli 2022, kam es gegen 15.45 Uhr auf der Fritz-Reuter-Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 57-jähriger PKW-Fahrer aus Friesoythe und eine 27-jährige PKW-Fahrerin aus Cloppenburg befuhren die Fritz-Reuter-Straße in genannter Reihenfolge in Richtung Kreuzung Cappelner Straße. Auf Höhe der dortigen Ampel musste der Friesoyther verkehrsbedingt halten. Die Cloppenburgerin erkannte diese Situation zu spät und fuhr auf den Pkw des 57-Jährigen auf. Hierdurch entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Die Beteiligten wurden leicht verletzt mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Essen (Oldenburg) - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 26. Juli 2022, wurde um 14.35 Uhr in der Wilhelmstraße ein 30-jähriger PKW-Fahrer aus Essen (Oldenburg) einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass ihm aufgrund einer zurückliegenden Trunkenheitsfahrt mit anschließendem Verkehrsunfall im Mai 2020 das Recht aberkannt worden war, in Deutschland von seiner ausländischen Fahrerlaubnis Gebrauch zu machen. Diese wurde sichergestellt. Zudem war sein PKW im Ausland zugelassen. Aufgrund der Tatsache, dass der 30-Jährige seit mehr als sechs Monaten seinen Hauptwohnsitz in der Bundesrepublik begründet, wurden hierdurch Steuern hinterzogen. Den 30-Jährigen erwarten nun mehrere Verfahren.

Löningen - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 26. Juli 2022, kam es um 11.00 Uhr auf der Elberger Straße zu einem Verkehrsunfall: Eine 74-jährige Frau aus Löningen befuhr mit ihrem PKW die Straße Im Holte aus Richtung Vinner Weg kommend und beabsichtigte, nach links auf die Elberger Straße in Fahrtrichtung Elbergen abzubiegen. Hierbei übersah sie den PKW eines 26-Jährigen aus Essen (OIdenburg), der die vorfahrtsberechtigte Elberger Straße aus Richtung Elbergen kommend befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Durch den Unfall wurden beide Beteiligten leicht verletzt. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf 12.000 Euro geschätzt.

Lastrup - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 26. Juli 2022, kam es um 17.20 Uhr auf der Bundesstraße B213 zwischen der Ampelkreuzung Kneheim und dem Abzweig Poststraße zu einem Verkehrsunfall: Ein 21-jähriger PKW-Fahrer aus Lastrup befuhr mit seinem PKW die B213 in Fahrtrichtung Lastrup. Ein 48-jähriger LKW-Fahrer aus Polen befuhr zeitgleich mit seinem LKW die B213 in Richtung Cloppenburg, als der 21-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem PKW auf die Gegenfahrbahn geriet und mit dem LKW des 48-Jährigen kollidierte. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Die entstandene Gesamtschadenshöhe beträgt 4000 Euro.

Peheim - Diebstahl von Werkzeug

Zwischen Samstag, 24. Juli 2022, 21.00 Uhr, und Montag, 25. Juli 2022, 08.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Vreeser Straße das Werkzeug eines 73-jährigen Peheimers. Das Werkzeug war im genannten Tatzeitraum auf Tischen hinter dem Haus abgelegt. Bei dem entwendeten Werkzeug handelt es sich um:

- 1 FISKARS Spaltaxt, groß, mit schwarzem Griff und orangem Stielende, - 1 STIHL Kettensäge, - 2 Kettensägenschwerter mit Kette (40 cm und 60 cm), - 1 KNIPEX Kombizange - 2 Wasserwaagen, - 1 Fuchsschwanz, - 2 Knarrenschlüssel (10er und 13er), - diverse Bits und Nüsse.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter Tel.: (04475) 941220 entgegen.

Garrel - Einbruchsversuch in Jagdhütte

Zwischen Sonntag, 24. Juli 2022, 19.00 Uhr, und Montag, 25. Juli 2022, 03.30 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter gewaltsam in die Waldhütte eines 51-jährigen Garrelers einzudringen. Es blieb beim Versuch. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter Tel: (04474) 939420 entgegen.

