Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl von PKW-Reifen inklusive Felgen

Zwischen Samstag, 23. Juli 2022, 14.00 Uhr, und Montag, 24. Juli 2022, 07.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter auf dem Gelände eines Autohauses in der Nicolaus-Otto-Straße vier PKW-Reifen inklusive schwarzer 18-Zoll-Felgen, Modell "M-Sport" eines dort abgestellten weißen BMW 420d. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl eines Pedelec

Am Mittwoch. 13. Juli 2022, zwischen 17.45 Uhr und 18.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Bahnhofstraße das Pedelec einer 77-jährigen Cloppenburgerin. Das Pedelec war im Tatzeitraum vor der TVC-Halle abgestellt. Es handelt sich dabei um ein silbernes E-Bike des Herstellers KALKHOFF, Modell Impuls E/Serie 2 Aktivity. Schutzbleche, Felgen und Lenkergriffe sind schwarz. Der Sattel ist ebenfalls schwarz und mit einem grauen Fellbezug überzogen. Das Fahrrad verfügt über eine 8-Gang-Nabenschaltung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Montag, 25. Juli 2022, gegen 15.30 Uhr, wurde in der Stormstraße ein 40-jähriger PKW-Fahrer aus Cloppenburg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem ergab sich der Verdacht, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,73 Promille. Dem 40-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfall

Am Montag, 25. Juli 2022, kam es gegen 11.15 Uhr auf der Emsteker Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 74-jähriger Mann aus Cloppenburg befuhr mit seinem Pedelec auf dem Fahrradschutzstreifen die Emsteker Straße in Richtung Kreisverkehr Pingel Anton, als der Fahrer eines auf dem dortigen Parkstreifen stehende PKW, ein 42-Jähriger aus Bakum, seine Fahrertür öffnete, um auszusteigen. Der 74-Jährige fuhr mit seinem Pedelec frontal in die leicht geöffnete Tür des PKW des Bakumers, woraufhin er stürzte und sich schwer verletzte. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt 1500 Euro.

Emstek OT Garthe - Brand eines Getreidefeldes

Am Montag, 25. Juli 2022, geriet gegen 15.10 Uhr im Zuge von Mäharbeiten im Stüvenweg das Getreidefeld eines 58-jährigen Emstekers in Brand. Durch den Wind breitete sich ein Glutnest rasant aus, sodass auf einer Fläche von ca. zwei Hektar Sachschaden entstand. Der Brand konnte durch die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Emstek und Langförden, welche mit sechs Fahrzeugen und 30 Kameraden vor Ort waren, sowie den Landwirt selbst, gelöscht werden. Die entstandene Schadenshöhe wird mit 5000 Euro beziffert.

Essen (Oldenburg) - Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Am Montag, 25. Juli 2022, wurde um 12.05 Uhr ein 30-jähriger PKW-Fahrer aus Essen (Oldenburg) in der Alten Cloppenburger Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass der Versicherungsschutz seines PKW erloschen war. Die amtlichen Kennzeichen wurden durch die Beamten entstempelt. Zudem wurde die Zulassungsbescheinigung 1 (Fahrzeugschein) sichergestellt. Dem 30-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Lastrup - Diebstahl eines Pedelec

Am Freitag, 22. Juli 2022, zwischen 13.30 Uhr und 17.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Suhler Straße das Pedelec eines 58-Jährigen aus Essen (Oldenburg). Das Pedelec war im Tatzeitraum vor der dortigen Spielothek abgestellt. Es handelt sich dabei um ein anthrazitfarbenes E-Bike des Herstellers KALKHOFF. Das Fahrrad ist etwa acht Jahre alt, hat eine Reifengröße von 28 Zoll und verfügt über eine 7-Gang-Nabenschaltung. An dem Fahrrad sind Gepäcktaschen angebracht. Eine von insgesamt drei Motorhalterungen ist gebrochen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter Tel.: (04472) 932860 entgegen.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 25. Juli 2022, kam es um 17.05 Uhr im Werwer Weg zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein 65-jähriger PKW-Fahrer aus Löningen hatte sich zunächst unerlaubt entfernt, nachdem er beim rückwärtigen Ausparken den Pkw seines Nachbarn touchiert hatte. Hierdurch war am PKW des Nachbarn Sachschaden am Fahrzeugheck in Höhe von 1500 Euro entstanden. Im Zuge der polizeilichen Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der 65-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,85 Promille. Dem 65-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt, sein Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Löningen - Verkehrsunfall

Am Montag, 25. Juli 2022, kam es gegen 16.15 Uhr in der Poststraße zu einem Verkehrsunfall: Ein 69-jähriger PKW-Fahrer aus Löningen befuhr die St.-Annen-Straße in Fahrtrichtung Poststraße. An der Kreuzung St.-Annen-Straße / Poststraße / Lindenallee beabsichtigte er, die Poststraße geradeaus in Richtung Lindenallee zu überqueren. Hierbei übersah er eine von rechts kommende, 17-jährige Kraftradfahrerin aus Löningen. Es kam zum Zusammenstoß zwischen PKW und Kraftrad, infolgedessen sich die 17-Jährige leicht verletzt. Die entstandene Gesamtschadenshöhe beträgt 3500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell