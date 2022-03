Polizei Mettmann

POL-ME: 82-Jährige bei Wohnungsbrand schwer verletzt - Langenfeld - 2203120

Wie die Feuerwehr der Stadt Langenfeld bereits in einer eigenen Pressemitteilung gemeldet hat, kam es am Samstagabend (19. März 2022) zu einem Wohnungsbrand im Langenfelder Ortsteil Wiescheid. Hierbei wurde die 82-jährige Bewohnerin der betroffenen Wohnung schwer verletzt. Zudem wurde die Wohnung bei dem Brand schwer beschädigt - sie ist aktuell erst einmal unbewohnbar.

Folgendes war geschehen:

Gegen 19:40 Uhr hatte ein Anwohner des naheliegenden Kapeller Wegs aus seinem Garten Feuerschein aus dem Fenster eines benachbarten Hauses an der Hardt wahrgenommen. Der aufmerksame Zeuge alarmierte daraufhin die Feuerwehr und rannte zu dem Haus, wo er alle Klingeln betätigte und die Bewohnerinnen und Bewohner über den Brand informierte. Zudem schaute er in der betroffenen Wohnung nach, wo er auf eine 82-jährige Bewohnerin stieß, welche er dann noch vor dem Eintreffen der alarmierten Feuerwehr aus dem Haus führte. Sie wurde anschließend von Rettungskräften mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

Nachdem die Feuerwehr ihre Löscharbeiten in dem Mehrfamilienhaus abgeschlossen hatte, begann die Polizei mit ihren Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache. Hierbei haben sich bislang keinerlei Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung ergeben. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen geht die Polizei vielmehr davon aus, dass der Brand durch eine fahrlässige Brandlegung entstand - womöglich durch den unsachgemäßen Gebrauch einer Kerze oder eines Feuerzeugs. Um die genaue Brandursache zu klären, soll der Brandort im Rahmen der Ermittlungen aber nun noch einmal mit einem externen Brandsachverständigen aufgesucht werden. Die Höhe des Sachschadens dürfte im fünfstelligen Bereich liegen.

Die 82-jährige Bewohnerin der betroffenen Wohnung im ersten Obergeschoss konnte zur Brandentstehung bislang nicht befragt werden. Sie befindet sich nach wie vor in stationärer Behandlung im Krankenhaus.

