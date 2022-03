Polizei Mettmann

POL-ME: Die Polizei ermittelt wegen mehrerer Containerbrände - Mettmann - 2203119

Mettmann (ots)

Am Samstagabend (19. März 2022) wurde durch den Brand eines Müllcontainers die Fassade eines angrenzenden Schulgebäudes an der Straße "Borner Weg" in Mettmann schwer beschädigt. Nahezu zeitgleich brannte ein weiterer Müllcontainer auf einem Schulgelände an der Goethestraße in Mettmann. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen zur Brandursache und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 22:00 Uhr bemerkte ein 61-jähriger Anwohner einen Brandausbruch an einem Schulgebäude an der Straße Borner Weg in Mettmann. Er informierte den Hausmeister der Schule, welcher die Feuerwehr Mettmann alarmierte. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr stellten bei ihrem Eintreffen fest, dass der Inhalt eines Müllcontainers in Brand geraten war. Da der Container nahe der Gebäudefront aufgestellt war, wurde die Fassade der Schule durch die Hitzeentwicklung beschädigt. Trotz eines schnellen Eingreifens der Rettungskräfte konnte nicht verhindert werden, dass die Gebäudefront über zwei Etagen zum Teil schwere Brandschäden erlitt.

Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtsachschaden auf einen fünfstelligen Betrag. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen gehen die Beamten davon aus, dass der Inhalt des Containers absichtlich in Brand gesetzt wurde.

Ob ein weiterer, nahezu zeitgleich gemeldeter Brandausbruch eines Müllcontainers auf einem nahegelegenen Schulhof an der Goethestraße in Mettmann im Tatzusammenhang steht, ist derzeit Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten auch diesen Brand zeitnah. Ein Schaden an dem angrenzenden Schulgebäude entstand nicht, jedoch wurde eine Hecke beschädigt. Die Polizei schätzt den hier entstandenen Sachschaden auf mehrere hundert Euro.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den beiden Brandtatorten tätigen können, sich jederzeit mit der Polizei Mettmann, Telefon 02104 / 982 6250, in Verbindung zu setzen.

