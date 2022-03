POL-ME: Motorradfahrerin bei Alleinunfall schwer verletzt - Monheim - 2203116

Polizei Mettmann

Am Samstagnachmittag (19.03.2022) ist bei einem Alleinunfall am Urdenbacher Weg in Monheim Baumberg eine 21-jährige Motorradfahrerin schwer verletzt worden.

Gegen 16:35 Uhr war die Monheimerin mit ihrem Motorrad der Marke Suzuki, aus Fahrtrichtung Düsseldorf kommend, in Fahrtrichtung Monheim unterwegs.

Kurz hinter der Stadtgrenze, in einer langgezogenen Linkskurve, geriet sie nach eigenen Angaben mit ihrem Vorderrad auf den rechten Grünstreifen. Dadurch verlor sie die Kontrolle über ihr Motorrad und stürzte.

Bei dem Sturz verletzte sie sich schwer und wurde mit dem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Die Unfallstelle wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. (tp)

