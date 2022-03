Polizei Mettmann

POL-ME: Unbekannte entwenden schwarze Vespa - Monheim - 2203113

Mettmann

In der Zeit von Donnerstag (10. März 2022), 18 Uhr, und Donnerstag (17. März 2022), 13 Uhr ist eine schwarze Piaggio Vespa GTS Super 125 aus einer Tiefgarage in Monheim-Baumberg entwendet worden. Der Halter der Vespa hatte das Kraftrad auf einem Stellplatz in der Tiefgarage des Mehrfamilienhauses am Holzweg 22 abgestellt.

Wie der oder die Täter in die mit einem Rolltor gesicherte Tiefgarage kommen konnten, um die Vespa zu entwenden, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Vespa mit dem amtlichen Kennzeichen ME-ST273 hat auffällige orangefarbene Streifen an beiden Seiten des Fahrzeugs. Über dem Scheinwerfer befindet sich ein Schutzblech. Die Vespa sei mit einem Lenkradschloss sowie einer elektronischen Wegfahrsperre gesichert gewesen. Der geschätzte Zeitwert des sieben Jahre alten Kraftrades wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Die Laufleistung liegt bei etwa 10.000 km.

Bislang führten polizeiliche Ermittlungen nicht zum Auffinden des Fahrzeugs. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und das Kennzeichen sowie das Kraftrad zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Die Polizei in Monheim bittet um Hinweise: Wer hat im Tatzeitraum rund um die Tiefgarage ungewöhnliche Beobachtungen gemacht oder kann Hinweise zum Verbleib der Vespa geben? Die Monheimer Wache ist unter der Nummer 02173 9594-6350 erreichbar.

