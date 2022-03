Polizei Mettmann

POL-ME: Schwarzer Kia Sportage gestohlen - Hilden - 2203112

Mettmann (ots)

In der Zeit von Samstag (12. März 2022), 14 Uhr, und Donnerstag (17. März 2022), 9.30 Uhr ist ein schwarzer Kia Sportage in Hilden gestohlen worden. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen ME-HL 9000 war im genannten Zeitraum auf einem Park & Ride-Parkplatz Am Lindenplatz geparkt. Möglicherweise verschafften sich der oder die Täter über das Keyless-Go-System unberechtigterweise Zugang zu dem zweieinhalb Jahre alten Kia.

Bislang führten die polizeilichen Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen nicht zum Erfolg. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und das Fahrzeug sowie die Kennzeichen zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Die Polizei in Hilden bittet um Hinweise zum Verbleib und aktuellen Standort des Kia Sportage sowie zu verdächtigen Beobachtungen, die im Tatzeitraum gemacht wurden. Die Hildener Wache ist unter der Nummer 02103 898-6410 erreichbar.

