Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Polizei sucht Unfallzeugen

Dinslaken (ots)

Die Polizei sucht einen Mann, der am Montag (18.10) gegen 17.10 Uhr einen flüchtigen Unfallfahrer am Augustaplatz beobachtet hat.

Eine 59-jährige Frau hatte zu dieser Zeit ihren schwarzen KIA abgestellt. Der Wagen parkte in Richtung Augustastraße. Ein unbekanntes Auto fuhr an dem Wagen vorbei und beschädigte ihn an der Seite.

Eine Zeugin hat mit einem unbekannten Mann gesprochen, der den Unfall aus der Nähe beobachtet hatte. Beim Eintreffen der Polizei war dieser Mann aber nicht mehr vor Ort.

Der beschriebene Mann und weitere Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Dinslaken.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell