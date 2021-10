Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kreis Wesel - Mindestens neun versuchte Betrugsmaschen

Polizei warnt erneut

Kreis Wesel (ots)

Mindestens neun Fälle von betrügerischen Anrufen zum Nachteil älterer Menschen gab es am gestrigen Montag.

In Wesel, Rheinberg, Voerde, Hünxe und Hamminkeln riefen Ganoven die Bürgerinnen und Bürger an und erzählten ihnen, ein naher Angehöriger sei an Corona erkrankt und benötige ein teures Medikament.

Die Angerufenen reagierten richtig: Sie legten auf und riefen die Polizei.

In Wesel kam es zu einem Fall, in Rheinberg zu zwei Fällen und in Voerde suchten sich die Betrüger gleich drei ältere Leute heraus, um an ihr Geld zu kommen. In Hünxe und Hamminkeln wiederum versuchten sie es jeweils ein Mal.

Dennoch geht die Polizei davon aus, dass es sich hier nur um die tatsächlich angezeigten Fälle handelt. Die Dunkelziffer der Anrufe dürfte erheblich höher liegen.

Daher bittet die Kriminalpolizei, solche Anrufe zu melden und appelliert erneut: Legen Sie auf, wenn Sie solche Telefonate erhalten! Geben Sie niemals Geld an Fremde heraus! Schlimme Nachrichten überbringt Ihnen NIEMAND am Telefon!!

In Moers kam es zu einem Fall, bei dem sich ein vermeintlicher Handwerker Zutritt zu der Wohnung einer 84-jährigen Frau verschaffte.

Die Tat hatte sich bereits am 05.10. ereignet. Da die Frau jedoch in der Zeitung über diese Betrugsmasche gelesen hatte, meldete sie den Vorfall nachträglich.

Der Handwerker gab an, die Leitungen überprüfen zu müssen. Er nutzte somit die gleiche Masche, von der wir bereits letzte Woche berichtet hatten.

Der Unbekannte verließ anschließend die Wohnung im Ortsteil Meerbeck, augenscheinlich ohne etwas zu stehlen.

Auch hier noch einmal die Warnung: lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung! Handwerker kündigen grundsätzlich schriftlich an, wenn sie Arbeiten durchführen müssen!

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell