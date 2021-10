Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Handy und Zigaretten geraubt

Polizei sucht Zeugen

Dinslaken (ots)

Am Montagmorgen gegen 06.00 Uhr zogen zwei unbekannte Räuber einen 24-jährigen Dinslakener an der Hünxer Straße in eine Toreinfahrt.

Hier nahmen die Männer ihr Opfer in den Schwitzkasten und forderten ihn auf, seine Taschen zu leeren.

Der Dinslakener übergab daraufhin eine Bankkarte, ein Samsung Galaxy S7 und Zigaretten an die Unbekannten, die anschließend die Flucht ergriffen.

Beschreibung der Räuber:

1. Unbekannter

180 cm groß, blonde Haare, muskulöse Figur, trug einen orangefarbenen Kapuzenpullover.

2. Unbekannter

170 cm groß, blonde Haare, schlanke Figur, trug ein kariertes Hemd.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell