Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Vandalen wüteten auf einem Spielplatz in Mehrhoog

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Hamminkeln (ots)

Am Dienstagmittag meldete ein städtischer Mitarbeiter bei der Polizei in Hamminkeln eine Sachbeschädigung auf einem Spielplatz im Ortsteil Mehrhoog.

Am Wochenende hatten Unbekannte dort an der Straße Haferkamp unter anderem einen Mülleimer in Brand gesetzt und Glasflaschen so zerschlagen, dass die Scherben und Splitter auf den Spielflächen und in dem Sandkasten verteilt lagen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hamminkeln, Tel.: 02852 / 966100.

