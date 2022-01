Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Motorrad aus Carport entwendet

Ennepetal (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde ein hellgrünes Motorrad der Marke Kawasaki mit der Startnummer 214 am Lenker unter einen Carport an der Wuppermannstraße entwendet.

