Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld- Schwerer Verkehrsunfall am Branten

Breckerfeld (ots)

Eine 26-jährige Frau aus Marienheide fuhr am Mittwochabend mit ihrem Opel auf der Brantener Straße in Richtung Breckerfeld. An der Kreuzung zur Dahlerbrücker Straße wollte sie nach links abbiegen und stieß hierbei mit der entgegenkommenden 25-jährigen Breckerfelderin zusammen, die in Richtung Halver unterwegs war. Warum es zu diesem Zusammenstoß gekommen ist, ist bisher nicht abschließend geklärt. Bei dem Zusammenstoß wurden die 25-Jährige und ihre 15-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Die Fahrerin des Opels wurde schwer verletzt. Alle Verletzten wurden mit einem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Unfallörtlichkeit wurde für die Dauer der Unfallaufnahme etwa 1,5 Stunden gesperrt.

