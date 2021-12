Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Unbekannter Täter belästigt 17-Jährige - Bundespolizei Regensburg bittet um Hinweise

München (ots)

Regensburg - Ein bisher unbekannter Täter hat am Freitagabend (17. Dezember) zwei 17-jährige Mädchen im Zug angesprochen und eine der beiden sexuell belästigt. Die Bundespolizei sucht Zeugen.

Gegen 21:00 Uhr sprach der unbekannte Mann die Teenager in der Agilis Regionalbahn 17 von Ingolstadt nach Regensburg auf Höhe Bad Abbach an. Hierbei berührte der Mann mit den Händen eines der Mädchen an beiden Beinen auf Höhe der Knöchel. Anschließend fasste er sich selbst im Genitalbereich an. Ein junger Mann forderte den unbekannten Täter auf, die Mädchen in Ruhe zu lassen.

Gegen 21:30 Uhr stiegen die Jugendlichen in Regensburg an der Bushaltestelle Hauptbahnhof/ Albertstraße in die Linie 23. Der unbekannte Täter stieg ebenfalls in den Bus. Zu einer weiteren Belästigung kam es nicht mehr.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:

-170-175 cm groß - ca. 35- 45 Jahre alt - dunkelblonde, kurze Haare - dünn - kein Bart - vermutlich gehbehindert - Fehlstellung der Finger an der rechten Hand - ungepflegtes Erscheinungsbild - ungepflegtes Zahnbild

- rote Jacke (Regenjacke) - schwarzer Rucksack mit vermutlich blauen Schnüren (vermutlich Jack Wolfskin) - schwarze Hose - schwarze Schuhe - schwarze Kopfhörer (Overear)

Das Bundespolizeirevier Regensburg hat Ermittlungen wegen sexueller Belästigung aufgenommen. Hinweise, die zur Identifizierung des unbekannten Täters beitragen können, nimmt die Bundespolizei Waldmünchen unter der Telefonnummer 09972 9408-0 oder per E-Mail an bpoli.waldmuenchen@polizei.bund.de entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell