Bundespolizisten beobachteten Beschmierer einer Werbetafel

München (ots)

Dank der Videoaufzeichnung, deren Bilder zeitweise in der Leitstelle der Bundespolizei auflaufen, konnte die Bundespolizei am frühen Donnerstagmorgen (23. Dezember) zwei jugendliche sogenannte "Dripper" festnehmen. Ermittlungen wegen Sachbeschädigung wurden eingeleitet.

Kurz vor ein Uhr wurde auf einer Kamera eines Bahnsteigs am Bahnhof Pasing eine Person angezeigt, die sich an einer Werbetafel zu schaffen machte. Ermittlungen ergaben, dass ein 18-Jähriger aus Pöcking ein "Tag" auf die Werbetafel schmierte. Dabei stand ein 19-Jähriger aus Starnberg erkennbar Schmiere. Alarmierte Bundespolizisten konnten beide vor Ort antreffen und vorläufig festnehmen. Die beiden aus dem Landkreis Starnberg hatten kurz zuvor an einem Nachbarbahnsteig die abfahrbereite S6 in Richtung der oberbayerischen Kreisstadt bestiegen.

Bei Durchsuchungsmaßnahmen konnten diverse, noch nicht genutzte Spraydosen sowie jeweils eine "Skimaske" aufgefunden werden. Bei einer Durchsuchung der Mülleimer auf dem Bahnsteig wurde der Stift ("Dripper") mit bronzener Farbe aufgefunden. Freiwillige Atemalkoholtests ergaben beim 18-Jährigen einen Wert von 0,57 Promille und beim "Aufpasser der illegalen Aktion" einen Wert von 1,26 Promille. Beide konnten die Wache nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen mit dem vorzeitigen Weihnachtsgeschenk einer Strafanzeige wegen Sachbeschädigung gegen fünf Uhr wieder verlassen.

