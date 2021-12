Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Gleisüberschreiter verletzt

Zugausfälle und Verspätungen im S-Bahnverkehr

München (ots)

"Nur noch schnell zur S-Bahn!" Das hätte wie so oft böse ins Auge gehen können. Anstatt die S-Bahn am Haltepunkt Fasangarten noch zu erreichen, sorgte ein 33-Jähriger am späten Mittwochnachmittag (22. Dezember) für erhebliche Beeinträchtigungen im S-Bahnverkehr.

Kurz nach 17:30 Uhr, ergaben Ermittlungen der Bundespolizei, überquerte ein 33-jähriger Deutscher am Haltepunkt Fasanengarten "noch schnell die Gleise". Die S 3 in Richtung Deisenhofen war kurz zuvor in den Haltepunkt eigefahren und stand, als sich der aus Obergiesing Stammende auf Höhe des Abgangs zur Unterführung in den Gleisbereich begab. Dort knickte er auf dem Schienenkopf um und fiel auf die Gleise. Er konnte sich nicht aus eigener Kraft aus den Gleisen begeben. Unbekannte Passanten verbrachten den Verletzten aus dem Gleisbereich und verständigen den Rettungsdienst. Der Mann gab an, "nur noch schnell die S-Bahn erwischen zu wollen". Der 33-Jährige wurde mit Verdacht auf eine Sprunggelenksfraktur in ein Krankhaus transportiert.

Aufgrund des Vorfalles kam es zu erheblichen betrieblichen Auswirkungen im S-Bahnverkehr der S3. Gegen den Obergiesinger wird wegen einer Ordnungswidrigkeit nach der Eisenbahn- Bau und Betriebsordnung (Verbot des Betretens einer Bahnanlage) ermittelt.

Die Bundespolizei warnt - nicht zuletzt aufgrund dieses Vorfalles - vor dem unerlaubten Betreten von Gleisanlagen! "Nur noch schnell die S-Bahn erwischen" hören die Beamten/innen leider allzu oft; vor allem, wenn anschließend etwas passiert ist. Von der Vorbildfunktion, wenn Jüngere dies sehen und ggf. nachmachen, ganz zu schweigen.

