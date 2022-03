Ulm (ots) - Wie die Polizei mitteilt, waren Unbekannte zwischen Freitag und Samstag in Göppingen in der Schützenstraße unterwegs. Dort brachen sie zwischen 18.15 Uhr und 7.30 Uhr in ein Geschäft ein. Die Einbrecher knackten den Schließzylinder einer Tür und gelangten so in das Innere. Dort suchten sie in ...

mehr