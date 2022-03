Polizei Mettmann

POL-ME: Alkoholisierter Pedelecfahrer stürzt und verletzt sich schwer - Hilden - 2203117

Mettmann (ots)

Am Sonntagabend (20.03.2022), gegen 19:00 Uhr, befährt ein 62jähriger Hildener mit seinem Pedelec die Wilhelmine-Fliedner-Straße in Hilden, aus Richtung Karnaper Straße kommend, in Fahrtrichtung Pestalozzistraße.

Nach eigenen Angaben kommt er mit einem Reifen gegen einen Bordstein und stürzt.

Durch den Sturz verletzt er sich schwer.

Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellen die Beamten der Hildener Wache Alkoholgeruch in der Atemluft des Pedelecfahrers fest. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 2,7 Promille.

Nachdem der Verunfallte mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert wird, verbleibt er aufgrund seiner schweren Verletzungen nicht nur stationär, sondern es wird ihm zusätzlich eine Blutprobe entnommen. Zudem wird ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.(tp)

Original-Content von: Polizei Mettmann