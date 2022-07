Cloppenburg/Vechta (ots) - 26169 Friesoythe - Brand einer Torffläche Am Samstag, 24.07.2022, um 18:57 Uhr, kam es in einem Waldstück an der Sedelsberger Straße in 26169 Friesoythe zum Brand einer ca. 2m² großen Torffläche. Durch das schnelle Eingreifen der freiwilligen Feuerwehr Friesoythe konnte der Brand abgelöscht und somit eine weitere Ausbreitung verhindert werden. Eine mögliche Brandursache ist bisher nicht ...

